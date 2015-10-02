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№ 10 (908)
1-15 июня
2016 г.

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Сервисное обслуживание Nissan и Infiniti

Сервисное обслуживание Nissan и InfinitiСовременное производство автомобилей достигло того уровня, когда готовое техническое средство уже не требует такого количества регулировочных операций, как еще лет десять назад. Число контрольных операций при прохождении технического осмотра автомобилей сведено к минимуму, а это означает качественно новый подход к соответствующему обслуживанию.

02.10.15 | Рубрика: Автосервис | Комментариев (0)

Кран-манипулятор на шасси Фусо – техника на все случаи жизни

Кран-манипулятор на шасси Фусо – техника на все случаи жизниСпецмашина, которая способна заменить сразу две единицы техники, – это кран-манипулятор. Приобрести или арендовать технику рекомендуется малым, средним и крупным предприятиям, частным лицам, занятым в разных отраслях. Кран-манипулятор выполняет работу грузовой машины и автокрана.

28.09.15 | Рубрика: Автообзор | Комментариев (0)

Сравнительные характеристики нескольких видов погрузчиков

Сравнительные характеристики нескольких видов погрузчиковСегодня на рынке представлено огромное количество самых разнообразных видов погрузчиков. Многие модели имеют между собой самые минимальные различия. Человеку бывает достаточно сложно выбрать какой-то определенный вариант для своих нужд. Сравнивать их между собой можно исключительно по функциональности.

28.09.15 | Рубрика: Автообзор | Комментариев (0)

Перевозка опасных грузов транспортной компанией «Опасный груз»

Перевозка опасных грузов транспортной компанией «Опасный груз»Среди всего многообразия товаров и веществ, транзит которых осуществляется различными видами транспорта, отдельной группой выделяются материалы и вещества, транспортировка и хранение которых может приводить к нанесению вреда живым существам или окружающей среде. Такие продукты называются опасные грузы или ADR и подразделяются на 9 классов опасности.

23.09.15 | Рубрика: Автообзор | Комментариев (0)

Займы под залог автомобиля: основные преимущества

Займы под залог автомобиля: основные преимуществаАвто в ломбард – оперативность составления документаций и прохождения технического осмотра, низкая процентная ставка и высокие выплаты. В числе оперативных методов получения нужной денежной суммы находится кредит.

22.09.15 | Рубрика: Автообзор | Комментариев (0)

Современные методы компьютерной диагностики авто

Современные методы компьютерной диагностики автоРемонт автомобиля – словосочетание, которое у многих автолюбителей ассоциируется не только с финансовыми тратами, но и другими неприятными нюансами. Наверное, практически каждый водитель хоть раз сталкивался с некомпетентными автослесарями и сомнительным сервисом.

21.09.15 | Рубрика: Автосервис | Комментариев (0)

С качественной музыкой – в дорогу!

С качественной музыкой – в дорогу!Музыку в дороге любят слушать все, независимо от индивидуальных предпочтений ее стилей. Однако далеко не все разбираются в разнообразии автомобильных акустических систем и их современных возможностях. Вообще, существуют две категории соответствующей аппаратуры: компонентная и коаксильная.

21.09.15 | Рубрика: Автообзор | Комментариев (0)

Регулировка зазора клапанов

Регулировка зазора клапановЭта тема поможет вам понять для чего это необходимо, последствия несвоевременной регулировки, периодичность и как определить необходимость, самостоятельно выставить тепловые зазоры клапанов. Многие понимают важность этого мероприятия и своевременно проводят регулировку собственными силами или же доверяют эту работу специалистам автосервисов.

21.09.15 | Рубрика: Автосервис | Комментариев (0)

Советы по установке цепей на колеса

Советы по установке цепей на колесаДля того, чтобы чувствовать себя уверенно на дороге в зимнюю пору года, практически каждый водитель стремиться сменить летние шины на зимние. Но иногда возникает необходимость езды по бездорожью, например на дачу? Ведь всем известно, что дороги за пределами города иногда сложно назвать таковыми.

18.09.15 | Рубрика: Автообзор | Комментариев (0)

Ремонт автомобильного климатического оборудования

Ремонт автомобильного климатического оборудованияНебольшой сбой в работе автомобильного климатического оборудования может стать причиной полного выхода системы из строя, если своевременно не произвести диагностику и ремонт агрегата.

16.09.15 | Рубрика: Автосервис | Комментариев (0)