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Новинка от BMW – мотоцикл для заядлых серфингистов

Немецкий концерн BMW на выставке в этом месяце продемонстрировал во Франкфурте специальный мотоцикл, разработанный под нужды серферов.

Moscow Classic Grand Prix: «ветераны» лицом в грязь не ударили!

В последних числах сентября в столице прошёл финальный (третий) этап кольцевых гонок «Москоу Классик Гран-при».

Новая модель Lada Vesta – ожидаемый конкурент популярной Kia Rio

Внешний дизайн и выштамповки на боках новинки впечатлили даже ведущего дизайнера фирмы Hyundai-Kia Питера Шрайера, который, впрочем, отметил, что конкуренция – хорошо, стимул к развитию.

Новые перспективы рынка шин

В настоящее время в Германии проходит очередной Международный автосалон, на пресс-конференции которого представители компании Hankook сообщили о предстоящих изменениях в ассортименте шин на европейском рынке.

Дебют Ford Shelby GT350R Mustang состоялся

Приближается 2016 год, а с ним укрепляются надежды поклонников Форда на приобретение «заряженного» Мустанга Ford Shelby GT350R.

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