Современное производство автомобилей достигло того уровня, когда готовое техническое средство уже не требует такого количества регулировочных операций, как еще лет десять назад. Число контрольных операций при прохождении технического осмотра автомобилей сведено к минимуму, а это означает качественно новый подход к соответствующему обслуживанию.
Спецмашина, которая способна заменить сразу две единицы техники, – это кран-манипулятор. Приобрести или арендовать технику рекомендуется малым, средним и крупным предприятиям, частным лицам, занятым в разных отраслях. Кран-манипулятор выполняет работу грузовой машины и автокрана.
Сегодня на рынке представлено огромное количество самых разнообразных видов погрузчиков. Многие модели имеют между собой самые минимальные различия. Человеку бывает достаточно сложно выбрать какой-то определенный вариант для своих нужд. Сравнивать их между собой можно исключительно по функциональности.
Среди всего многообразия товаров и веществ, транзит которых осуществляется различными видами транспорта, отдельной группой выделяются материалы и вещества, транспортировка и хранение которых может приводить к нанесению вреда живым существам или окружающей среде. Такие продукты называются опасные грузы или ADR и подразделяются на 9 классов опасности.
Авто в ломбард – оперативность составления документаций и прохождения технического осмотра, низкая процентная ставка и высокие выплаты. В числе оперативных методов получения нужной денежной суммы находится кредит.
Ремонт автомобиля – словосочетание, которое у многих автолюбителей ассоциируется не только с финансовыми тратами, но и другими неприятными нюансами. Наверное, практически каждый водитель хоть раз сталкивался с некомпетентными автослесарями и сомнительным сервисом.
Музыку в дороге любят слушать все, независимо от индивидуальных предпочтений ее стилей. Однако далеко не все разбираются в разнообразии автомобильных акустических систем и их современных возможностях. Вообще, существуют две категории соответствующей аппаратуры: компонентная и коаксильная.
Эта тема поможет вам понять для чего это необходимо, последствия несвоевременной регулировки, периодичность и как определить необходимость, самостоятельно выставить тепловые зазоры клапанов. Многие понимают важность этого мероприятия и своевременно проводят регулировку собственными силами или же доверяют эту работу специалистам автосервисов.
Для того, чтобы чувствовать себя уверенно на дороге в зимнюю пору года, практически каждый водитель стремиться сменить летние шины на зимние. Но иногда возникает необходимость езды по бездорожью, например на дачу? Ведь всем известно, что дороги за пределами города иногда сложно назвать таковыми.
В настоящее время в Германии проходит очередной Международный автосалон, на пресс-конференции которого представители компании Hankook сообщили о предстоящих изменениях в ассортименте шин на европейском рынке.